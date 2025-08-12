Une star du PSG mise à l'écart, la décision complète folle de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG s'apprête à reprendre sa saison ce mercredi avec la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Un match qui devrait marquer les débuts de Lucas Chevalier dans les buts parisiens tandis que Gianluigi Donnarumma ne fait lui pas partie du groupe appelé par Luis Enrique. Une mise à l'écart qui n'a pas échappé à l'Italie où Christian Abbiati a crié à la folie.

Alors qu'on avait laissé les stars du PSG sur une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, voilà qu'on va les retrouver ce mercredi soir. Et un nouveau trophée est en jeu. En effet, le club de la capitale affronte Tottenham pour la Supercoupe d'Europe. A peine arrivé, Lucas Chevalier devrait être titulaire dans les buts du PSG, tandis que Gianluigi Donnarumma n'a lui pas été appelé par Luis Enrique. Un nouveau signe qui montre que l'Italien n'est aujourd'hui plus en odeur de sainteté à Paris.

« Il y a quelque chose de fou dans tout ça » En Italie, on s'indigne de cette absence de Gianluigi Donnarumma dans le groupe du PSG pour disputer la Supercoupe d'Europe. Ainsi, dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport, Christian Abbiati, qui a joué avec le portier italien au Milan AC, a fait savoir : « Il y a quelque chose de fou dans tout ça. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et après, c'est normal, ça les regarde. Sinon, c'est fou, ça n'a aucune explication logique ».