Une star du PSG mise à l'écart, la décision complète folle de Luis Enrique !

Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG s'apprête à reprendre sa saison ce mercredi avec la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. Un match qui devrait marquer les débuts de Lucas Chevalier dans les buts parisiens tandis que Gianluigi Donnarumma ne fait lui pas partie du groupe appelé par Luis Enrique. Une mise à l'écart qui n'a pas échappé à l'Italie où Christian Abbiati a crié à la folie.
Alors qu'on avait laissé les stars du PSG sur une défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, voilà qu'on va les retrouver ce mercredi soir. Et un nouveau trophée est en jeu. En effet, le club de la capitale affronte Tottenham pour la Supercoupe d'Europe. A peine arrivé, Lucas Chevalier devrait être titulaire dans les buts du PSG, tandis que Gianluigi Donnarumma n'a lui pas été appelé par Luis Enrique. Un nouveau signe qui montre que l'Italien n'est aujourd'hui plus en odeur de sainteté à Paris.
« Il y a quelque chose de fou dans tout ça »
En Italie, on s'indigne de cette absence de Gianluigi Donnarumma dans le groupe du PSG pour disputer la Supercoupe d'Europe. Ainsi, dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport, Christian Abbiati, qui a joué avec le portier italien au Milan AC, a fait savoir : « Il y a quelque chose de fou dans tout ça. Ou peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et après, c'est normal, ça les regarde. Sinon, c'est fou, ça n'a aucune explication logique ».
« De là à remplacer un gardien qui a inscrit une Ligue des champions à votre palmarès... »
Toujours à propos de la situation de Gianluigi Donnarumma au PSG, Christian Abbiati a ajouté : « Difficile de comprendre sa mise à l'écart alors qu'il a offert la moitié de la Ligue des Champions ? Vous dites qu'il a offert la moitié, et je vais plus loin : plus de la moitié… Pourtant, d'après ce que j'entends, il semble être mauvais au pied… On peut dire qu'il y en a des meilleurs que lui dans ce domaine, mais de là à remplacer un gardien qui a inscrit une Ligue des champions à votre palmarès. (...) Je le répète, en Europe, il a réalisé des arrêts insensés, des arrêts dont peu auraient été capables. Quelqu'un de son calibre retombera certainement sur ses pieds et rejoindra un autre grand club, même si c'est dommage qu'il doive mettre fin à un tel cycle. Je lui souhaite le meilleur, car il le mérite ».