«Je vais rester» : Catastrophe au PSG !

Alors que le PSG a décidé de lâcher 55M€ bonus compris pour attirer Lucas Chevalier en provenance du LOSC, la situation de Gianluigi Donnarumma empire. Poussé au départ afin d’éviter une cohabitation avec le portier français, l’Italien pourrait au contraire honorer sa dernière année de contrat ce qui serait problématique pour le PSG.

Le recrutement de Lucas Chevalier pour 55M€, bonus compris, semblait logiquement mettre fin à l'aventure de Gianluigi Donnarumma au PSG alors que son contrat s'achève en juin 2026. Et pourtant, Walid Acherchour n'exclut pas l'idée que l'Italien reste afin de montrer qu'il est le plus fort.

Donnarumma ne va rien lâcher « Aujourd’hui je me mets à la place de Donnarumma, c’est un compétiteur, il se dit qu’il est meilleur que Chevalier. La cohabitation ne doit pas exister. Mais à la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent je me dis "on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an" », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.