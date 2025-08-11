EXCLU - Mercato - ASSE : Le point sur le dossier Davitashvili

Dans le dossier Zuriko Davitashvili, c’est le calme plat. Selon nos sources, aucune offre n’a été transmise pour l’attaquant géorgien qui espère toujours, pour sa part, quitter l’ASSE cet été.
La saison de Ligue 2 a démarré le week-end dernier. L’ASSE a dû se contenter des points du match nul sur la pelouse de Laval au terme d’un match très animé (3-3). La bande à Eirik Horneland aurait pu s’imposer sans le tout premier but en Ligue 1, pour ses premières minutes de jeu en professionnel, d’Ethan Clavreul à la 87e minute, de l’épaule… Entré en jeu à l’heure de jeu à la place de Ben Old, Zuriko Davitashvili a rapidement montré qu’il avait le niveau pour évoluer ailleurs qu’en Ligue 2. Et c’est toujours le souhait de l’attaquant géorgien, soucieux de trouver un nouveau challenge dans cette saison de Coupe du Monde.
L’ASSE n’a reçu aucune offre…
La position de l’ASSE pour Zuriko Davitashvili est claire : il n’est pas à vendre. Sauf offre XXL, de l’ordre de 20 millions d’euros. Selon nos sources, les Verts n’ont pas reçu de proposition de cet ordre. Et pour cause : l’ASSE n’a pas reçu la moindre offre de l’été pour Davitashvili ! A 24 ans, l’ancien bordelais dispose d’une bonne cote sur le marché des transferts mais le prix demandé pour son transfert décourage toutes les écuries potentiellement intéressées. Et à ce stade, on voit mal comment Davitashvili pourrait trouver une porte de sortie.