EXCLU - Mercato - ASSE : Le point sur le dossier Davitashvili

Dans le dossier Zuriko Davitashvili, c’est le calme plat. Selon nos sources, aucune offre n’a été transmise pour l’attaquant géorgien qui espère toujours, pour sa part, quitter l’ASSE cet été.

La saison de Ligue 2 a démarré le week-end dernier. L’ASSE a dû se contenter des points du match nul sur la pelouse de Laval au terme d’un match très animé (3-3). La bande à Eirik Horneland aurait pu s’imposer sans le tout premier but en Ligue 1, pour ses premières minutes de jeu en professionnel, d’Ethan Clavreul à la 87e minute, de l’épaule… Entré en jeu à l’heure de jeu à la place de Ben Old, Zuriko Davitashvili a rapidement montré qu’il avait le niveau pour évoluer ailleurs qu’en Ligue 2. Et c’est toujours le souhait de l’attaquant géorgien, soucieux de trouver un nouveau challenge dans cette saison de Coupe du Monde.