Daniel Riolo : Le souci de salaire qui l’interpelle !

Alors que Lucas Chevelier vient de poser ses valises dans la capitale après son transfert à 55M€ (bonus compris) en provenance du LOSC, le PSG doit désormais trouver une porte de sortie à Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un dossier épineux aux yeux du journaliste Daniel Riolo, soulignant l’obstacle financier.

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier, en provenance du LOSC. Un gros investissement pour le club de la capitale, déboursant 55M€ bonus compris pour récupérer le portier de 23 ans, et ce alors que Gianluigi Donnarumma n’a pas encore trouvé de porte de sortie. La situation de l’international italien reste incertaine, au point qu’une cohabitation entre les deux hommes cette saison n’est pas impossible comme vous l’a expliqué le10sport.com.

« A la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir » « A la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir, estimait ce dimanche sur RMC Walid Acherchour, chroniqueur dans l’After Foot. Je suis son agent je me dis ‘on va sonder le marché, mais si c’est pour finir en Arabie Saoudite, ou à Galatasaray, on va attendre un an’. Est-ce-que Donnarumma doit tout faire pour partir ? Non ! L’année prochaine, il y aura des clubs, les chaises musicales de gardiens peuvent bouger, surtout qu’il sera libre. » De quoi faire réagir Daniel Riolo sur X.