Donnarumma - Chevalier : Transfert surprise au PSG !

D'ici la fin du mercato, le PSG va se retrouver confronté à un énorme chantier concernant la gestion de ses gardiens de but. Et pour cause, le transfert de Lucas Chevalier rebat les cartes et risque de bouleverser la hiérarchie à ce poste. Ainsi, Gianluigi Donnarumma est poussé au départ, tout comme Arnau Tenas dont le nom est rarement évoqué. Toutefois, le portier espagnol serait convoité par Côme.

Le mercato du PSG est enfin lancé ! En effet, après avoir obtenu la signature de Renato Marin, le club parisien a bouclé le transfert de Lucas Chevalier qui débarque pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC. Deux arrivées qui chamboulent évidemment la hiérarchie au poste de gardien de but.

Côme dans le coup pour Tenas ? Et c'est bien Arnau Tenas qui pourrait en faire les frais. Troisième gardien dans la hiérarchie la saison dernière derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov, le portier espagnol a clairement rétrogradé et n'a plus aucune perspective de temps de jeu dans l'état actuel des choses. Une situation que Côme suivrait de près. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le club entraîné par Cesc Fabregas ciblerait ainsi Arnau Tenas pour en faire la doublure de Jean Butez.