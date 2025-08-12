PSG - Donnarumma : Le transfert surprise à 3M€ !

Alexis Brunet

Un grand changement est en train de s’opérer au PSG. Exit Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale souhaite désormais miser sur Lucas Chevalier qui vient d’arriver pour 55M€ bonus compris. L’Italien doit donc se trouver un nouveau point de chute et Manchester City serait son principal prétendant. Les Skyblues sont dans l’obligation de recruter à ce poste, puisqu’ils pourraient bien vendre Ederson à Galatasaray contre un chèque de 3M€.

La saison dernière, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, avec une victoire étincelante face à l’Inter Milan sur le score de 5-0. Lors de cette rencontre, Gianluigi Donnarumma n’avait pas eu grand-chose à faire, contrairement aux tours précédents. L’Italien avait au préalable souvent sauvé le club de la capitale, que cela soit en huitième, en quart ou en demi-finale, avec des arrêts prodigieux.

Le PSG pousse Donnarumma vers la sortie Malgré ce statut d’ange gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas continuer son aventure à Paris. En effet, le club de la capitale souhaite s’en débarrasser cet été, notamment car il n’a pas prolongé son contrat qui arrive à échéance l’été prochain. Luis Campos a déjà trouvé son successeur, puisque Lucas Chevalier a posé ses valises chez le champion de France dernièrement, contre un chèque de 55M€ bonus compris. Dernier fait en date, l’international italien n’a pas été retenu dans le groupe parisien pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi à Udine.