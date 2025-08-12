Rupture annoncée : Il balance sur sa relation avec une star du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Gianluigi Donnarumma devrait assister à distance à l’émergence de Lucas Chevalier comme nouveau titulaire du PSG. Alors que cette décision agite le vestiaire et les supporters, Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham et coéquipier de “Gigio” en sélection, a tenu à lui adresser un message fort.

Le PSG a visiblement perdu patience dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Non retenu pour la Supercoupe d’Europe, qui opposera le PSG à Tottenham le 13 août à Udine, le portier italien laisse sa place au Français Lucas Chevalier, arrivé cet été du LOSC. Une décision qui ne s’explique ni par une blessure ni par une suspension, mais bien par un choix fort de la direction sportive, désireuse d’installer rapidement Chevalier comme numéro 1

La réaction du rival Ce coup de tonnerre intervient dans un contexte tendu, alors que l’avenir de Donnarumma à Paris semble de plus en plus incertain. Face à cette situation, Guglielmo Vicario, dernier rempart des Spurs et adversaire direct du PSG en Supercoupe, n’a pas caché sa surprise.