Rupture annoncée : Il balance sur sa relation avec une star du PSG !

Écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, Gianluigi Donnarumma devrait assister à distance à l’émergence de Lucas Chevalier comme nouveau titulaire du PSG. Alors que cette décision agite le vestiaire et les supporters, Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham et coéquipier de “Gigio” en sélection, a tenu à lui adresser un message fort.
Le PSG a visiblement perdu patience dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Non retenu pour la Supercoupe d’Europe, qui opposera le PSG à Tottenham le 13 août à Udine, le portier italien laisse sa place au Français Lucas Chevalier, arrivé cet été du LOSC. Une décision qui ne s’explique ni par une blessure ni par une suspension, mais bien par un choix fort de la direction sportive, désireuse d’installer rapidement Chevalier comme numéro 1
La réaction du rival
Ce coup de tonnerre intervient dans un contexte tendu, alors que l’avenir de Donnarumma à Paris semble de plus en plus incertain. Face à cette situation, Guglielmo Vicario, dernier rempart des Spurs et adversaire direct du PSG en Supercoupe, n’a pas caché sa surprise.
« Une excellente relation »
« Oui, j'ai lu qu'il ne serait pas là, c'est mon capitaine avec l'Italie, j'ai une excellente relation avec lui. C’est à lui et à son club de trouver la meilleure solution pour son avenir. » a confié Vicario dans des propos rapportés par RMC Sport.