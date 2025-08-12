Signature d’une star : Coup de pression du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En décidant de ne pas le convoquer pour le déplacemeznt à Udine en vue de la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a envoyé un message clair à Gianluigi Donnarumma. L’Italien se rapproche d’un départ du PSG, tandis que de son côté, Walid Acherchour estime que les dirigeants parisiens ont mis un gros coup de pression au gardien italien.

Le PSG a pris une grosse décision concernant Gianluigi Donnarumma. En effet, le club parisien a décidé de ne pas convoquer l’Italien pour affronter Tottenham ce mercredi soir. Alors que la recrue Lucas Chevalier devrait donc démarrer en tant que titulaire, cette non-convocation de Donnarumma représente un gros message : le champion d’Europe doit se trouver un nouveau club dès cet été, lui dont le contrat expire dans un an.

« Ça reste triste et très dur pour Donnarumma quand même » Pour Walid Acherchour, le PSG a réellement mis la pression au numéro 99 dans ce dossier. « Si le PSG a raison de montrer la porte de sortie à Donnarumma ? Ça reste triste et très dur pour Donnarumma quand même. (...) C'est inéluctable, il n'y a aucun problème. Le PSG est dans son rôle. A partir du moment où ils ont fait un choix avec Chevalier, ils ne doivent pas être surpris. C'est le football », a ainsi confié le chroniqueur en direct de l’After Foot sur RMC.