Le cauchemar avec Zinedine Zidane que le PSG ne veut pas revivre

Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer la deuxième Supercoupe d’Europe de son histoire après la douloureuse confrontation face à la Juventus en 1997. Quelques mois après avoir remporté la Coupe des Coupes, le club de la capitale avait été humilié par Zinedine Zidane et ses coéquipiers turinois (1-6), un mauvais souvenir pour Jimmy Algerino.

Plus de deux mois après son sacre en Ligue des champions, le PSG s’apprête à disputer la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Et cela ne sera pas une première pour le club de la capitale, opposé à la Juventus en 1997 après sa victoire en Coupe des Coupes. A cette époque, c’est en effet le vainqueur de la C2 qui affrontait le club victorieux en Ligue des champions sur un match aller-retour. Mais il n’avait fallu que 45 minutes aux Bianconeri pour mettre fin aux espoirs du PSG.

« On a pris une leçon » A la mi-temps, Zinedine Zidane, Didier Deschamps et leurs coéquipiers turinois étaient déjà proches du sacre en menant 4-0. Un douloureux souvenir pour Jimmy Algerino, présent sur la pelouse en ce 15 janvier 1997. « On a pris une leçon contre une grande équipe. C’était un non match. On avait le potentiel pour les mettre en difficulté mais on a manqué notre entame. Et après, c’est le genre de rencontre où rien ne va », s’est souvenu l’ancien joueur du PSG, interrogé par Le Parisien.