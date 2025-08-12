Exploit historique pour le PSG : Dembélé annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG repart à l’abordage. La formation de Luis Enrique va lancer les hostilités ce mercredi soir avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Favori pour le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé affirme que les siens ont encore faim de victoire sur ces prochains mois de compétition.

Le PSG va enfin pouvoir se tester. Après de très courtes vacances, le club de la capitale va reprendre la compétition de manière brutale. Sans avoir pu disputer le moindre match amical, la formation de Luis Enrique affrontera Tottenham ce mercredi soir à Udine en marge de la Supercoupe d’Europe. L’occasion rêvée pour Paris de se remettre dans le bain, et de remporter un nouveau trophée après une saison 2024-2025 très bien garnie.

« Je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif » Dans un entretien accordé à l’UEFA ce lundi, Luis Enrique est revenu sur les ambitions du PSG cette saison. Comme attendu, l’Espagnol n’a pas manqué de mettre les choses au clair : « L’objectif pour la saison à venir est de s’améliorer. Sur le nombre de titres, ce sera plus difficile. Mais sur le plan footballistique, je pense que nous allons nous améliorer au niveau du collectif, tant en attaque qu’en défense. Je crois que nous pouvons encore identifier des phases de jeu à améliorer », confiait ainsi Luis Enrique.