Après Donnarumma, un autre joueur du PSG prêt à claquer la porte : Les deux conditions sont fixées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le PSG et Gianluigi Donnarumma, le divorce est bel et bien imminent. En effet, sur ses réseaux sociaux, l'Italien a fait ses adieux au club de la capitale. Tandis qu'Arnau Tenas est également invité à s'en aller cet été, Matvey Safonov pourrait également faire ses valises d'ici la fin du mercato. Toutefois, pour que le Russe quitte le PSG, il faudra quelques conditions.

En cette intersaison, la hiérarchie des gardiens a bien bougé au PSG. En effet, Lucas Chevalier a été acheté pour 55M€ et le voilà aujourd'hui comme le nouveau numéro 1. Gianluigi Donnarumma a lui été invité à partir et son départ est désormais imminent. Quid maintenant de Matvey Safonov ? Doublure au PSG, le Russe ne se satisfait pas de ce rôle, mais voilà que ce n'est pas encore assuré qu'il fasse ses valises.

Safonov pose ses conditions ! Malgré Lucas Chevalier, Matvey Safonov a toujours l'objectif d'être le numéro 1 au PSG. S'en aller de son plein gré n'est ainsi pas dans les plans du Russe. En revanche, il n'est pas exclu qu'il fasse ses valises. L'Equipe explique alors que Safonov partira à condition que le PSG lui indique la porte de sortie et qu'un gros club européen lui promette un rôle de numéro 1. A voir si ces deux critères seront réalisés.