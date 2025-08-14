Divorce au PSG, c’est le jackpot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre années se sont écoulées depuis le jour où Gianluigi Donnarumma a déposé ses valises au PSG. Luis Enrique aura attendu deux saisons et l’éclosion de Lucas Chevalier afin de pousser l’Italien vers la sortie. Direction l’Angleterre et vraisemblablement Manchester City pour Donnarumma qui s’octroierait un bonus financier par rapport au PSG.

Gianluigi Donnarumma (26 ans) va prendre la porte. Le gardien figurant dans l’équipe-type de la campagne de Ligue des champions 2024/2025 n’est plus le bienvenu au PSG qui a déjà mis la main sur son successeur Lucas Chevalier. Le portier appelé depuis la saison dernière par Didier Deschamps en équipe de France prend donc la relève lorsque l’avenir de Donnarumma s’écrit en pointillés.

Fin de l’histoire d’amour au PSG Son agent Enzo Raiola a évoqué à la presse italienne une volonté de son client de se frotter à la Premier League après la Serie A avec l’AC Milan et la Ligue 1 au PSG. Manchester City aurait d’ores et déjà avancé ses pions avec un accord convenu sur le plan contractuel selon L’Équipe. Une tendance confirmée par un média transalpin ce jeudi.