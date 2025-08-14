L'OM dit stop pour ce transfert !

Amadou Diawara

Orphelin de Lucas Chevalier, transféré au PSG, le LOSC verrait d'un bon œil l'idée de recruter Jeffrey de Lange lors de ce mercato estival. Toutefois, l'OM refuserait catégoriquement de lâcher le gardien néerlandais de 27 ans. Au contraire, le club présidé par Pablo Longoria serait prêt à se séparer d'Azzedine Ounahi, Amine Harit, Pol Lirola, Faris Moumbagna, Neal Maupay, Jonathan Rowe et de Derek Cornelius.

Pour régaler Luis Enrique, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a finalisé la signature de Lucas Chevalier. Désireux de combler le vide laissé par l'international français dans sa cage, le LOSC aurait des vues sur Jeffrey de Lange, comme annoncé par L'Equipe il y a plusieurs jours. Mais quelle est la position de l'OM ?

Le LOSC pense à remplacer Chevalier par De Lange Selon les informations de Foot Mercato, l'OM aurait tranché quant à l'avenir de Jeffrey de Lange. Malheureusement pour le LOSC, l'écurie marseillaise refuserait de laisser partir son numéro 12 lors de cette fenêtre de transferts. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, le portier néerlandais de 27 ans devrait donc rester à l'OM cet été.