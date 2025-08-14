Transfert au PSG : Offres confirmées pour un international français !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

D’ici la clôture du mercato estival programmée pour le 1er septembre, le projet de la direction du PSG consisterait à redessiner les contours de l’effectif de Luis Enrique en se séparant de plusieurs joueurs. Randal Kolo Muani est en première ligne et plaît particulièrement au sein des équipes étrangères.

Il aura fallu prendre son mal en patience pour les supporters du PSG. Depuis la venue de Renato Marin en juillet dernier, deux dossiers occupaient l’actualité mercato du champion d’Europe : Illia Zabarnyi (22 ans) et Lucas Chevalier (23 ans). Les négociations entre le club parisien et Bournemouth se sont éternisées pour le défenseur ukrainien avec un transfert avoisinant les 63M€. En ce qui concerne le gardien de l’équipe de France, sa signature dépasse la barre des 50M€ en incluant les bonus.

Chevalier et Zabarnyi signent, le PSG prépare son nettoyage de printemps Entre le 9 et le 12 août, le PSG a officialisé ses deuxième et troisième recrue de l’été. Place, selon RMC Sport, à un tout autre chantier : les ventes. Si l’on se fie aux sources du média, le comité directeur du Paris Saint-Germain aurait à cœur de vider son loft d’indésirables dans lequel figure un international français : Randal Kolo Muani.