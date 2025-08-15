Transferts - OM : La prochaine recrue annoncée en direct ?

Alors que la saison de Ligue 1 démarre ce vendredi, l'OM n'en a pas encore fini avec son mercato. Le club a déjà accueilli beaucoup de recrues ces dernières semaines mais parmi les dossiers en cours, le cas d'Edon Zhegrova est évoqué depuis un moment déjà. Les dirigeants pourraient passer à l'action pour l'attaquant du LOSC.
En réussissant à remonter sur le podium de Ligue 1, l'OM a gagné le droit de disputer la prochaine Ligue des champions. Forcément, les ambitions sur le mercato étaient élevées et le club n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Edon Zhegrova, l'ailier droit du LOSC, est dans le viseur depuis des semaines. Pour Florent Germain, le Kosovar pourrait être la prochaine recrue au vu des rumeurs actuelles.
Zhegrova bientôt à l'OM ?
Présent à Lille depuis 2022, Edon Zhegrova est un profil qui semble plaire à la direction marseillaise. Son dossier pourrait évoluer d'ici la fin du mercato. « Il pourrait encore y avoir des arrivées puisqu'il y a des rumeurs qui sont plus que des rumeurs au sujet des discussions avec Lille pour Zhegrova. On sent que c'est un dossier qui peut bouger » affirme le journaliste Florent Germain dans l'After Foot sur RMC.
Un mercato animé à l'OM
Ces dernières années, l'OM a pris l'habitude de beaucoup travailler sur le mercato quitte à profiter de nombreuses options. L'arrivée d'Edon Zhegrova pourrait boucher quelques portes pour d'autres joueurs... « De Zerbi n'a pas nié cette possibilité, mais c'est vrai que les dirigeants marseillais le voient comme une opportunité. Je ne sais pas si cela engendrerait ou pas le départ de Jonathan Rowe. Ce n'est pas une info, plus un ressenti, mais j'ai du mal à imaginer l'OM avec Zhegrova, Greenwood, Rowe, Paixao... J'ai l'impression que cela ferait du monde » poursuit Florent Germain.