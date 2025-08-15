OM : La folle annonce pour faire tomber le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, l'OM a encore réalisé un gros mercato en n'hésitant pas à lâcher de grosses sommes pour accueillir ses recrues. Le club de la cité phocéenne, deuxième de Ligue 1 l'an passé, rêve de rivaliser avec le PSG et de remporter un nouveau titre de champion de France. Pour Souleymane Diawara, ancien défenseur central à l'OM de 2009 à 2014, les conditions sont réunies pour que les Marseillais parviennent à faire tomber les champions d'Europe.

Il y a un an, l'OM n'avait pas caché ses ambitions concernant sa rivalité avec le PSG. Mais les hommes de Roberto De Zerbi n'ont pas pu suivre le rythme, laissant le club de la capitale s'envoler vers un nouveau titre. Cette année, en revanche, les espoirs sont de nouveau permis au vu du recrutement réalisé ces dernières semaines à Marseille et la fatigue accumulée par les joueurs de Luis Enrique n'aide pas non plus. Souleymane Diawara pense que l'espoir est permis.

L'OM réalise un grand mercato Ces dernières années, l'OM a pris l'habitude de bien profiter du mercato estival pour modifier son effectif. Le club de la cité phocéenne a déjà accueilli plusieurs grandes recrues à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Igor Paixao, sa venue constituant ainsi un record à 35M€. A l'approche d'une nouvelle campagne de Ligue des champions, les dirigeants ont voulu mettre toutes leurs chances de leur côté. « J'espère beaucoup de l'OM car il y a eu un recrutement intelligent de Medhi Benatia et Pablo Longoria, ils ont conservé les cadres, ont ramené de l’expérience, de la jeunesse et surtout de la qualité. Je pense qu’ils peuvent faire quelque chose, ça peut être l’année pour réaliser de grandes choses » se réjouit Souleymane Diawara pour La Provence.