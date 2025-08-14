De Zerbi - OM : La date de son départ annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d’un livre consacré à l’entraîneur italien, Salim Lamrani salue la vision unique de Roberto De Zerbi, entre émotions, principes et valeurs. Arrivé à l’OM pour initier un cycle de trois ans, le technicien se plaît à Marseille. Mais malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son avenir pourrait dépendre des résultats et de l’alignement des ambitions

Grand fan de l’OM et professeur à la Sorbonne, Salim Lamrani a pu côtoyer Roberto de Zerbi pendant plusieurs mois. A son contact, l’auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi » en a appris plus sur le caractère entier, passionné du technicien italien. Dans un entretien accordé au Point, Lamrani a résumé la philosophie de Roberto De Zerbi en trois mots : « émotions, principes et valeurs ».

Le style De Zerbi décrypté « Ce que l'on retient d'un match, au-delà du résultat, ce sont les émotions qu'il procure. Le football protagoniste, offensif et esthétique de l'entraîneur italien marque les esprits et remplit de fierté les supporteurs. Ses principes – possession, relance courte, sorties de balle travaillées, ligne haute, pressing immédiat – ne sont jamais négociables » a-t-il déclaré ce mercredi.