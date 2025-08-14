De Zerbi - OM : La date de son départ annoncée ?

Auteur d’un livre consacré à l’entraîneur italien, Salim Lamrani salue la vision unique de Roberto De Zerbi, entre émotions, principes et valeurs. Arrivé à l’OM pour initier un cycle de trois ans, le technicien se plaît à Marseille. Mais malgré un contrat courant jusqu’en 2027, son avenir pourrait dépendre des résultats et de l’alignement des ambitions
Grand fan de l’OM et professeur à la Sorbonne, Salim Lamrani a pu côtoyer Roberto de Zerbi pendant plusieurs mois. A son contact, l’auteur du livre « le football selon Roberto de Zerbi » en a appris plus sur le caractère entier, passionné du technicien italien. Dans un entretien accordé au Point, Lamrani a résumé la philosophie de Roberto De Zerbi en trois mots : « émotions, principes et valeurs ».
Le style De Zerbi décrypté
« Ce que l'on retient d'un match, au-delà du résultat, ce sont les émotions qu'il procure. Le football protagoniste, offensif et esthétique de l'entraîneur italien marque les esprits et remplit de fierté les supporteurs. Ses principes – possession, relance courte, sorties de balle travaillées, ligne haute, pressing immédiat – ne sont jamais négociables » a-t-il déclaré ce mercredi.
L'OM va devoir convaincre De Zerbi
Si son contrat court jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi ne se projette pas forcément sur l’intégralité de cette période. « Il y a une volonté commune entre la direction de l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi de mener un cycle de trois ans. Le trio Longoria-Benatia-De Zerbi fonctionne bien. Il y a un respect mutuel pour le professionnalisme de chacun et une estime personnelle. L'Italien se sent très bien à Marseille, car c'est une ville qui correspond à sa personnalité. Il est comme un poisson dans l'eau dans la cité phocéenne. Sa présence dépendra des résultats, de la vision commune pour l'équipe et du bilan en fin de cycle. Après trois ou quatre ans, il faut soit changer d'entraîneur, soit renouveler l'effectif en profondeur » a déclaré Lamrani.