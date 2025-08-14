De Zerbi - Benatia : Les tensions ont éclaté à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'OM, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi font la paire. En effet, le directeur du football et l'entraîneur du club phocéen travaillent main dans la main. Aujourd'hui, la relation est très bonne entre les deux. Toutefois, il y a quelques semaines de cela, c'était loin d'être le cas entre De Zerbi et Benatia, des tensions ayant visiblement éclaté entre les deux hommes.

Arrivé à l'OM en fin d'année 2023, Medhi Benatia a ensuite réalisé du très bon travail pour construire l'équipe actuelle du club phocéen. C'est également lui qui a trouvé les mots justes pour convaincre Roberto De Zerbi. Il y a un an, l'entraîneur italien débarquait à l'OM, où il travaille désormais main dans la main avec Benatia, notamment en cette période de mercato.

« C’est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j’ai travaillé » Entre Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, l'osmose semble d'ailleurs parfaite à l'OM. En effet, à l'occasion du livre Le football selon Roberto De Zerbi de Salim Lamrani, l'Italien a notamment fait savoir : « J’ai toujours bien aimé Medhi Benatia car il ne porte pas de masque. J’étais déjà en contact avec lui car quand il était agent, il m’appelait régulièrement pour me proposer des joueurs qui d’ailleurs étaient toujours de très bons joueurs. C’est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur avec lequel j’ai travaillé. Il a été déterminant dans ma venue à l’Olympique de Marseille. C’est quelqu’un qui est en avance sur son temps, qui prend des décisions rapidement. Parfois, ce sont les entraîneurs qui doivent pousser les directeurs sportifs, mais avec lui, c’est l’inverse. Il a le caractère et l’ambition d’aller de l’avant. Il comprend le football. De plus, c’est quelqu’un de transparent, direct, authentique ».