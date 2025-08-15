PSG : Coup de théâtre pour la suite du mercato !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026, Marco Asensio est poussé vers la sortie par le PSG. Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui, l'international espagnol est prié de se trouver un nouveau club. Malheureusement pour le PSG, Fenerbahçe aurait fait une croix sur Marco Asensio, ayant bouclé la signature de Kerem Aktürkoğlu.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio a signé librement et gratuitement au PSG. A la peine la saison dernière, le milieu offensif de 29 ans est sorti des plans de Luis Enrique. D'ailleurs, Marco Asensio a rejoint Aston Villa sous la forme d'un prêt sec lors du mercato hivernal.

PSG : Fenerbahçe renonce à Asensio De retour au PSG depuis la fin de l'exercice 2024-2025, Marco Asensio fait toujours partie des indésirables de Luis Enrique. Par conséquent, l'international espagnol doit se trouver un nouveau club s'il veut jouer cette saison. Malheureusement pour le PSG et le joueur, Fenerbahçe n'est plus dans la course pour recruter Marco Asensio.