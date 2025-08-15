Paris FC : Clash à 40M€ sur le mercato !

Amadou Diawara

Tombé sous le charme de Matthis Abline, le Paris FC aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. En ce sens, le club présidé par Pierre Ferracci aurait formulé une offre à hauteur de 25M€. Toutefois, Waldemar Kita aurait refusé la proposition du Paris FC. Le président du FC Nantes réclamant 40M€ minimum pour la vente de Matthis Abline.

