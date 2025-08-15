Mercato - PSG : La prochaine signature déjà connue, c'est un phénomène !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi, Senny Mayulu n'est pas près de changer de club. En effet, les hautes sphères parisiennes estimeraient que leur crack de 19 ans incarne l'avenir du club. Ainsi, le PSG aurait décidé de soumettre une offre prolongation à Senny Mayulu prochainement.

Lancé dans le grand bain par Luis Enrique lors de la saison 2023-2024, Senny Mayulu monte en puissance depuis ses débuts avec l'équipe première du PSG. Utilisée régulièrement lors du dernier exercice, la pépite de 19 ans a fait forte impression, enchainant les performances XXL. A tel point que le PSG va faire le nécessaire pour le conserver le plus longtemps possible.

Le PSG veut prolonger Mayulu Selon les informations du Parisien, le PSG aurait tranché quant à l'avenir de Senny Mayulu. Alors que le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre à 20 heures, le club de la capitale n'envisagerait en aucun cas de le laisser partir cet été, bien au contraire.