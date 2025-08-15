PSG - Transfert à 55M€ : Un accord est annoncé pour cet attaquant !

Alexis Brunet

Randal Kolo Muani et le PSG, c’est une histoire qui semble toucher à sa fin. Sur le départ depuis plusieurs semaines, voire mois, le Français devrait enfin rejoindre la Juventus de Turin. La Vieille Dame et Paris se seraient mis d’accord pour un prêt payant de 10M€ avec une option d’achat de l’ordre de 45M€.

Dernièrement, le PSG a décidé d’accélérer sur le marché des transferts. Plutôt calme jusqu’alors avec la seule arrivée de Renato Marin, le club de la capitale a bouclé récemment les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Le Français, déjà décisif en Supercoupe d’Europe, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons, contre un chèque de 55M€ bonus compris. L’Ukrainien, lui, qui était pisté depuis des mois, pourrait coûter jusqu’à 66M€ bonus compris à Paris.

Le PSG va vendre Donnarumma Forcément, en mettant 55M€ sur la table pour s’offrir Lucas Chevalier, le PSG ne comptait pas mettre le Français sur le banc. Ce dernier est devenu le nouveau numéro un du club de la capitale et cela pousse donc Gianluigi Donnarumma vers la sortie. L’Italien a confirmé qu’il allait quitter Paris en publiant un long message sur son compte Instagram et tout porte à croire qu’il devrait prendre la direction de l’Angleterre. En effet, aux dernières nouvelles, le portier serait proche de s’engager avec Manchester City, avec qui un accord serait déjà trouvé. Les Skyblues doivent maintenant en faire de même avec les dirigeants parisiens et cela s’annonce plus compliqué.