Le PSG prépare un transfert de dernière minute !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Kang-In Lee pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, l'international sud-coréen aurait la cote sur le marché, figurant sur les tablettes de plusieurs écuries. De son côté, le PSG serait à l'écoute des offres pour son numéro 19.

Tombée sous le charme de Kang-In Lee, la direction du PSG a fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a lâché environ 22M€ pour faire plier les hautes sphères de Majorque.

PSG : Lee a la cote sur le marché Arrivé il y a deux ans au PSG, Kang-In Lee pourrait ne plus faire long feu à Paris. Selon les informations du Parisien, l'international sud-coréen ne manquerait pas de prétendants sur le marché. En effet, plusieurs écuries seraient séduites par la polyvalence et la finesse technique du milieu offensif de 24 ans. Mais quelle est la position du PSG ?