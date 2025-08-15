Coup de tonnerre, le PSG prépare deux immenses départs !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le PSG cet été. L’Italien a quelque peu confirmé cela à travers un long message posté sur son compte Instagram, mais ce n’est pas tout. En effet, le club de la capitale prépare un autre immense départ, puisque Presnel Kimpembe aussi devrait aller voir ailleurs prochainement.

Après quatre ans au PSG, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter Paris dans très peu de temps. Désireux de changer les choses au poste de gardien de but, Luis Enrique a décidé de miser sur Lucas Chevalier et plus sur l’international italien. Un choix qui attriste l’ancien joueur de l’AC Milan, qui était très attaché au champion de France.

Manchester City pourrait accueillir Donnarumma Forcément, vu sa très grande saison au PSG, plusieurs formations prestigieuses s’intéressent à Gianluigi Donnarumma. Aux dernières nouvelles, c’est Manchester City qui serait d’ailleurs favori pour recruter l’Italien. Un accord existerait d’ailleurs déjà entre les représentants du gardien de but et les Skyblues, mais pour que ce dernier débarque en Angleterre, il faut déjà qu’Ederson s’en aille, lui qui est pisté par Galatasaray.