Transfert au PSG : Le cadeau à 4M€ sorti de nulle part !

N'apportant pas satisfaction à Luis Enrique qui ne l'a jamais vraiment considéré comme une véritable option au poste de latéral droit pendant sa première saison sur le banc du PSG, Nordi Mukiele s'est relancé en prêt au Bayer Leverkusen. De quoi lui permettre de taper dans l'œil de Sunderland, de retour en Premier League, une opération qui fait économiquement les affaires du Paris Saint-Germain avec une plus-value de 4M€.

Il fut, au même titre d'Hugo Ekitike et Vitinha, deux joueurs aux destins bien différents au PSG, l'une des premières recrues de l'ère-Luis Campos au PSG. Le conseiller football du club parisien misait sur Nordi Mukiele en concluant à l'été 2022 un transfert avec le RB Leipzig de 10M€. Une opération infructueuse sportivement parlant puisque Mukiele a d'ailleurs été prêté au Bayer Leverkusen pendant l'intégralité de la saison dernière.

Après un prêt, Nordi Mukiele s'en va définitivement à Sunderland Trois années se sont écoulées depuis son installation à Paris et comme le dit le proverbe, l'amour ne dure que trois ans. Un accord total aurait été convenu entre Nordi Mukiele et Sunderland, tout juste promu en Premier League et qui a déjà mis la main sur Granit Xhaka notamment. Fabrizio Romano a confirmé en outre qu'un terrain d'entente économique avait été conclu entre les Black Cats et le PSG pour un transfert de 11M€.