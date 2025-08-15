Mercato : Indésirable au PSG, il répond cash à l’Arabie Saoudite !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière au Bayer Leverkusen, Nordi Mukiele n’entrait toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Indésirable, l’international français était donc invité à se trouver un nouveau club cet été. Voilà que ce serait en passe d’être fait. En effet, Mukiele serait sur le point de s’engager avec Sunderland, alors qu’il aurait pu prendre la direction de l’Arabie Saoudite.

Après avoir vendu Milan Skriniar à Fenerbahce pour 10M€, le PSG travaille pour se séparer de nouveaux indésirables. La liste est longue à Paris et on y retrouve notamment Randal Kolo Muani, Renato Sanches ou encore Nordi Mukiele. Mais voilà que le défenseur français ne devrait bientôt plus y être. En effet, prêté au Bayer Leverkusen la saison dernière, Mukiele serait en passe d’être transféré par le PSG.

Mukiele vers Sunderland Et c’est du côté de l’Angleterre que le latéral droit devrait poursuivre sa carrière. En effet, Nordi Mukiele s’apprêterait à être vendu par le PSG à Sunderland. Et dans l’affaire, le club de la capitale devrait récupérer une indemnité de transfert estimée à 12M€. Direction donc la Premier League pour Mukiele, après avoir évolué en Ligue 1 et en Bundesliga.