Le PSG va enflammer le mercato, sept transferts sont programmés !

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, le PSG compterait faire le ménage dans son effectif avant cette date. En effet, le club de la capitale aimerait se débarrasser de Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Marco Asensio et d'Ilyes Housni d'ici la fin du marché.

Timide depuis le début de ce mercato estival, le PSG souhaite dégraisser massivement son effectif. En effet, le club de la capitale voudrait se séparer de tous les indésirables de Luis Enrique avant la fin de cette fenêtre de transferts, programmée le 1er septembre à 20 heures.

Le PSG veut se séparer de Mukiele, Donnarumma... Pour le moment, le PSG n'a réussi à finaliser que deux départs : celui de Milan Skriniar, vendu à Fenerbahçe pour environ 7M€, et celui de Gabriel Moscardo, prêté à Braga. A deux semaines de la fin du marché, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi espère transférer sept joueurs supplémentaires.