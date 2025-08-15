Transfert à l'OM : Énorme rebondissement annoncé en public ?

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, Olivier Létang avait affirmé qu’Edon Zhegrova allait réintégrer le groupe professionnel lillois. Une mauvaise nouvelle pour l’OM qui est sur la piste du Kosovar depuis plusieurs semaines. Mais ce vendredi, Bruno Génésio vient d’annoncer que l’attaquant s’entrainait toujours avec la Pro 2 et qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir compter sur lui cette saison.

L’OM n’a pas fini son mercato. Après avoir déjà recruté six joueurs, le club phocéen cherche encore des renforts. Roberto De Zerbi aimerait des arrivées en défense et en attaque. Pablo Longoria est donc en train de s’activer et l’une de ses pistes mène à un joueur de Ligue 1, un certain Edon Zhegrova.

Létang avait été clair sur Zhegrova D’après de nombreuses sources, l’OM aimerait terminer son recrutement en attaque avec l’arrivée d’Edon Zhegrova. Ce dernier serait même déjà partant pour rejoindre le club phocéen, mais lors d’une conférence de presse dernièrement, Olivier Létang avait affirmé n’avoir aucune discussion pour son joueur avec une équipe française. « Edon est là. Je l’ai vu ce matin, on a passé un long moment ensemble, on se voit quasiment tous les jours. Il est possible qu’il soit avec nous. Il s’entraîne bien, il est bien revenu. Il est possible qu’il reprenne l’entraînement avec l’équipe professionnelle à partir de lundi et qu’on puisse l’utiliser en comptant sur lui cette saison. Je n’ai pas eu de contact avec d’autres clubs français. On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir. Plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on se dit qu’il est là. Il est à la maison. On en a parlé ensemble. Le pacte avec lui, c’est : s’il reprend avec l’équipe pro, qu’il puisse faire la saison avec nous. Il a faim. Il est en manque de compétition. Son talent est fou. S’il est dans la dynamique de groupe, avec le fait de combattre pour les autres, on sera content qu’il soit avec nous. »