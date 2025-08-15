Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France déterminé, il refuse tout pour Marseille !

En une seule saison à l’OM, Adrien Rabiot a mis tout le monde d’accord. Le milieu de terrain s’est imposé comme un des cadres de Roberto De Zerbi et il aurait d’ailleurs décidé de rester à Marseille malgré quelques doutes sur son futur. L’international français a décidé de refuser toutes les offres qui lui étaient proposées, car il veut absolument disputer la Ligue des champions avec le club phocéen.
Cet été, l’OM mène un recrutement de grande qualité. Le club phocéen veut se renforcer pour viser encore plus haut en Ligue 1, mais surtout car la Ligue des champions attend les Marseillais la saison prochaine. L’objectif de Roberto De Zerbi sera de ne pas faire que de la simple figuration et Pablo Longoria s’active donc pour offrir des joueurs de qualité à l’entraîneur italien.
L’OM a offert 35M€ pour Paixao
Au niveau des achats, l’OM a fait une petite folie cet été. Les dirigeants marseillais ont recruté l’attaquant du Feyenoord Rotterdam Igor Paixao contre un chèque de 35M€. Une somme record pour le club phocéen, qui ne s’est toutefois pas arrêté là. Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes ont également posé leurs valises dans le sud de la France.
Rabiot a refusé toutes les offres pour l’OM
Au-delà de recruter des nouveaux joueurs cet été, l’OM devait surtout garder ses meilleurs éléments. Le club phocéen y est pour l'instant parvenu, car Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou bien Adrien Rabiot sont toujours à Marseille. Le milieu de terrain était très courtisé, mais il a décidé de rester à Marseille pour jouer la Ligue des champions comme l’a déclaré une source interne au journal Le Parisien. « Il s’est assis à la table des dirigeants qui lui ont garanti qu’ils n’allaient pas modifier le projet en cours, qu’ils étaient ambitieux et que l’OM le serait aussi. La saison passée, ils ont créé un véritable groupe et se sont qualifiés en C1. Il y a trouvé des amis, dans une top ambiance et il s’est dit : J’ai envie de jouer la Ligue des champions avec ce groupe-là. À partir du moment où il s’est mis d’accord avec la direction sur l’ambition du projet, il n’a plus écouté aucune offre. »