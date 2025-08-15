Mercato - OM : Un joueur de l’équipe de France déterminé, il refuse tout pour Marseille !

Alexis Brunet

En une seule saison à l’OM, Adrien Rabiot a mis tout le monde d’accord. Le milieu de terrain s’est imposé comme un des cadres de Roberto De Zerbi et il aurait d’ailleurs décidé de rester à Marseille malgré quelques doutes sur son futur. L’international français a décidé de refuser toutes les offres qui lui étaient proposées, car il veut absolument disputer la Ligue des champions avec le club phocéen.

Cet été, l’OM mène un recrutement de grande qualité. Le club phocéen veut se renforcer pour viser encore plus haut en Ligue 1, mais surtout car la Ligue des champions attend les Marseillais la saison prochaine. L’objectif de Roberto De Zerbi sera de ne pas faire que de la simple figuration et Pablo Longoria s’active donc pour offrir des joueurs de qualité à l’entraîneur italien.

L’OM a offert 35M€ pour Paixao Au niveau des achats, l’OM a fait une petite folie cet été. Les dirigeants marseillais ont recruté l’attaquant du Feyenoord Rotterdam Igor Paixao contre un chèque de 35M€. Une somme record pour le club phocéen, qui ne s’est toutefois pas arrêté là. Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Facundo Medina et Angel Gomes ont également posé leurs valises dans le sud de la France.