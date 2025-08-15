Un joueur de l’OM affole le mercato, l’annonce en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières semaines, l'OM a connu une belle préparation en vue de la nouvelle saison qui démarre ce vendredi. En plein mercato, Jonathan Rowe a eu la bonne idée de marquer les esprits, lui qui a eu du mal à s'imposer lors de sa première saison avec le club. Le jeune attaquant anglais semble intéresser du monde sur le marché.

Recruté l'année dernière, Jonathan Rowe a connu une adaptation difficile à l'OM. Mais l'Anglais s'est attaché à son nouvel environnement désormais même si son départ est évoqué. Il pourrait toutefois rapporter gros au club au vu de son potentiel observé ces dernières semaines.

Rowe sur le départ ? Au vu du recrutement très dense de l'OM cet été, il faut faire de la place. Jonathan Rowe pourrait donc être poussé vers la sortie afin d'en libérer. Mais l'Anglais a réagi lors des matches de préparation en trouvant le chemin des filets à deux reprises, apportant le but de l'égalisation contre Valence notamment.