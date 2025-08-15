Un joueur de l’OM affole le mercato, l’annonce en direct !

Ces dernières semaines, l'OM a connu une belle préparation en vue de la nouvelle saison qui démarre ce vendredi. En plein mercato, Jonathan Rowe a eu la bonne idée de marquer les esprits, lui qui a eu du mal à s'imposer lors de sa première saison avec le club. Le jeune attaquant anglais semble intéresser du monde sur le marché.
Recruté l'année dernière, Jonathan Rowe a connu une adaptation difficile à l'OM. Mais l'Anglais s'est attaché à son nouvel environnement désormais même si son départ est évoqué. Il pourrait toutefois rapporter gros au club au vu de son potentiel observé ces dernières semaines.
Rowe sur le départ ?
Au vu du recrutement très dense de l'OM cet été, il faut faire de la place. Jonathan Rowe pourrait donc être poussé vers la sortie afin d'en libérer. Mais l'Anglais a réagi lors des matches de préparation en trouvant le chemin des filets à deux reprises, apportant le but de l'égalisation contre Valence notamment.
Rowe affole le mercato en Europe
A seulement 22 ans, Jonathan Rowe a tout de même prouvé qu'il pouvait être un élément solide en attaque. C'est pour cela que plusieurs pistes se dégagent pour lui. « S'il y a un bien un joueur qui a marqué des points durant cette préparation, c'est Jonathan Rowe. C'est d'ailleurs pour cela qu'il affole le marché. Il est suivi en Italie et Turquie. Mais c'est surtout l'Italie qui faisait le forcing aux dernières nouvelles. Il y avait notamment l'Atalanta et l'AS Roma » affirme Florent Germain dans l'After Foot sur RMC.