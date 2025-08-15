«Une opportunité», l’OM s’active pour un attaquant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'OM démarrera sa saison de Ligue 1 par un duel face à Rennes ce vendredi, le mercato n'est pas encore terminé. Le club de la cité phocéenne se penche sur le dossier Zhegrova depuis des semaines et pourrait finir par le recruter. Le Kosovar, qui évolue au LOSC depuis 2022, pourrait être recruté d'ici la fin du mercato même si le club a déjà accueilli plusieurs attaquants.

Depuis le début du mercato, l'OM s'est beaucoup renforcé, notamment dans le secteur offensif. Mais les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Igor Paixao n'ont pas forcément ralenti les ardeurs des dirigeants marseillais. Edon Zhegrova fait partie des joueurs surveillés par le club de la cité phocéenne car on semble croire beaucoup en ses forces.

L'OM séduit par Zhegrova ? Depuis 2022, Edon Zhegrova est plutôt un bon élément à Lille malgré sa blessure qui l'a éloigné des terrains ces derniers mois. L'OM semble attiré par son profil et verrait ce recrutement comme une belle opportunité. « Il pourrait encore y avoir des arrivées puisqu'il y a des rumeurs qui sont plus que des rumeurs au sujet des discussions avec Lille pour Zhegrova. On sent que c'est un dossier qui peut bouger (...) De Zerbi n'a pas nié cette possibilité, mais c'est vrai que les dirigeants marseillais le voient comme une opportunité » déclare Florent Germain dans l'After Foot de RMC.