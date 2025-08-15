50M€ : Le transfert impossible pour le PSG ?

Cet été, le PSG cherche à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, d’autant plus depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. L’international italien a quelques pistes pour son avenir, dont l’une mène à l’Angleterre et à Manchester City. Le club de la capitale voudrait récolter 50M€ pour son portier mais avec plus que dix mois de contrat, le champion de France va devoir revoir ses ambitions à la baisse.
Ces derniers jours, le PSG a fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le club de la capitale a fait venir deux gros renforts, qui pourraient lui coûter jusqu’à 121M€ bonus compris. Mais prochainement, c’est au niveau des départs que le champion de France pourrait faire parler de lui.
Donnarumma va s’en aller
Ce vendredi, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a révélé que Nordi Mukiele était sur le point de s’engager avec Sunderland. La presse italienne, elle, affirme que Randal Kolo Muani est tout proche de revenir à la Juventus de Turin, mais c’est surtout l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui alimente toutes les rumeurs dernièrement. L’ancien joueur de l’AC Milan est plus que jamais sur le départ car le PSG souhaite s’en débarrasser pour faire place nette à Lucas Chevalier.
Le PSG ne pourra pas vendre Donnarumma 50M€
Aux dernières nouvelles, c’est Manchester City qui serait le plus intéressé par Gianluigi Donnarumma, qui aurait d’ailleurs déjà donné son accord pour rejoindre la formation anglaise. Les Skyblues doivent maintenant trouver un terrain d’entente avec le PSG et c’est là que cela pourrait poser problème. En effet, le club de la capitale voudrait un chèque de 50M€ pour l’international italien d’après les informations de CaughtOffside, or il sera difficile pour les dirigeants parisiens d’obtenir un tel montant. Le portier étant en fin de contrat, une offre comprise entre 25 et 30M€ serait plus adaptée. Reste à voir si la formation de Pep Guardiola sera prête à faire une proposition de ce montant-là.