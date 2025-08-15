50M€ : Le transfert impossible pour le PSG ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG cherche à se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, d’autant plus depuis l’arrivée de Lucas Chevalier. L’international italien a quelques pistes pour son avenir, dont l’une mène à l’Angleterre et à Manchester City. Le club de la capitale voudrait récolter 50M€ pour son portier mais avec plus que dix mois de contrat, le champion de France va devoir revoir ses ambitions à la baisse.

Ces derniers jours, le PSG a fait beaucoup parler de lui sur le marché des transferts. Avec Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier, le club de la capitale a fait venir deux gros renforts, qui pourraient lui coûter jusqu’à 121M€ bonus compris. Mais prochainement, c’est au niveau des départs que le champion de France pourrait faire parler de lui.

Donnarumma va s’en aller Ce vendredi, le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins a révélé que Nordi Mukiele était sur le point de s’engager avec Sunderland. La presse italienne, elle, affirme que Randal Kolo Muani est tout proche de revenir à la Juventus de Turin, mais c’est surtout l’avenir de Gianluigi Donnarumma qui alimente toutes les rumeurs dernièrement. L’ancien joueur de l’AC Milan est plus que jamais sur le départ car le PSG souhaite s’en débarrasser pour faire place nette à Lucas Chevalier.