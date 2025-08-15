Le PSG a enfin bouclé ce transfert inespéré !

Indésirable au PSG depuis plus d'un an, Nordi Mukiele (27 ans) a enfin trouvé un nouveau club. En effet, il existerait un accord tripartite entre le club parisien, le clan du joueur et Sunderland. D'ailleurs, Nordi Mukiele aurait reçu le feu vert pour aller finaliser son transfert en Angleterre.
Transféré au PSG lors de l'été 2022, Nordi Mukiele n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Devenu indésirable sous la houlette de Luis Enrique, l'international français (1 sélection) a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival.
PSG : Mukiele va signer à Sunderland
Pour emmagasiner du temps de jeu, Nordi Mukiele a été envoyé au Bayer sous la forme d'un prêt en 2024-2025. De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, le défenseur de 27 ans ne figure toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Pour se relancer, Nordi Mukiele devrait donc rejoindre Sunderland lors de ce mercato estival.
Mukiele : Le PSG a trouvé un accord avec Sunderland
Selon les informations de RMC Sport, le PSG va enfin pouvoir se débarrasser définitivement de Nordi Mukiele. Lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2027, le numéro 26 de Luis Enrique devrait signer à Sunderland très prochainement. En effet, le PSG aurait trouvé un terrain d'entente avec les Black Cats. D'ailleurs, il existerait même un accord de principe entre les trois parties à l'heure actuelle. Ainsi, Nordi Mukiele a obtenu l'aval pour s'envoler vers l'Angleterre, et ce, pour finaliser son transfert chez le promu en Premier League.