Le PSG a enfin bouclé ce transfert inespéré !

Amadou Diawara

Indésirable au PSG depuis plus d'un an, Nordi Mukiele (27 ans) a enfin trouvé un nouveau club. En effet, il existerait un accord tripartite entre le club parisien, le clan du joueur et Sunderland. D'ailleurs, Nordi Mukiele aurait reçu le feu vert pour aller finaliser son transfert en Angleterre.

Transféré au PSG lors de l'été 2022, Nordi Mukiele n'a jamais réussi à s'imposer à Paris. Devenu indésirable sous la houlette de Luis Enrique, l'international français (1 sélection) a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival.

PSG : Mukiele va signer à Sunderland Pour emmagasiner du temps de jeu, Nordi Mukiele a été envoyé au Bayer sous la forme d'un prêt en 2024-2025. De retour au PSG depuis la fin de la dernière saison, le défenseur de 27 ans ne figure toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Pour se relancer, Nordi Mukiele devrait donc rejoindre Sunderland lors de ce mercato estival.