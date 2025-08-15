Mercato - PSG : Jackpot, le nouveau salaire XXL de Donnarumma est dévoilé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après un été agité, Gianluigi Donnarumma va finir par quitter Paris. Le portier italien a subi de plein fouet la décision du PSG et son nom circule beaucoup sur le mercato. En particulier du côté de Manchester City, avec qui il aurait déjà eu des contacts privilégiés. D'ailleurs, son nouveau salaire, s'il débarque, vient d'être révélé.

Malgré son départ du PSG, Gianluigi Donnarumma reste un élément qui affole le mercato. Ses performances de Ligue des champions au cours des derniers mois semblent intéresser Manchester City. Le club anglais aimerait toutefois faire baisser le prix du gardien italien tout en lui offrant un salaire plus important qu'au PSG.

Donnarumma convaincu par le salaire ? Proche de Manchester City, Gianluigi Donnarumma aurait déjà trouvé un accord avec le club. D'après le Corriere dello Sport, le salaire offert à l'Italien en cas d'arrivée d'ici la fin du mercato serait de 12M€. Une magnifique proposition qui semble intéresser Donnarumma, dont le salaire était légèrement au-dessus des 10M€ au PSG.