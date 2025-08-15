Donnarumma - PSG : Le prix du transfert enfin connu ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après des mois d'interrogations autour de son gardien, le PSG a tranché : Lucas Chevalier est le numéro un. Cette situation oblige Gianluigi Donnarumma à quitter les lieux et parmi les prétendants évoqués, la piste de Manchester City est la plus crédible. Mais les Anglais ne seraient pas disposés à aller jusqu'à 50M€ pour le transfert de l'Italien.

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma reste tout de même un gardien de qualité qui peut intéresser du monde sur le mercato. Le portier italien a annoncé son départ du club de la capitale après la déception connue par l'arrivée de Lucas Chevalier. Son prix aurait été fixé à 50M€ par le PSG, une somme que Manchester City n'envisage pas vraiment investir.

Manchester City ne veut pas payer 50M€ Comme le rapporte le Corriere dello Sport, Manchester City aimerait faire baisser le prix de Gianluigi Donnarumma à 30M€, soit 20M€ de moins que la somme demandée par le PSG. Une grosse baisse notable que le PSG va peiner à accepter aussi facilement.