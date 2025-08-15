Donnarumma a fait galérer Luis Enrique, le PSG change tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est poussé au départ. Un choix qui fait débat mais qui est validé par Lionel Charbonnier qui rappelle que Luis Enrique a du adapter sa stratégie défensive aux qualités du portier italien, ce qui ne l'a pas vraiment aidé.

C'est désormais acté, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG où il a été remplacé par Lucas Chevalier. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique qui a expliqué qu'il s'agissait d'une décision sportive. Et pour Lionel Charbonnier, cela s'entend parfaitement.

«Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs» « Il ne faut pas tout mélanger. Oui, Donnarumma est l'un des grands artisans du PSG sur le succès de l'équipe en Ligue des champions la saison dernière. Il est une légende du club et le sera pour toujours. Maintenant, le coach, Luis Enrique, ne compte plus sur lui pour cette saison. Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs à cause du jeu au pied de l'Italien, qui a parfois posé des problèmes et ça, ça l'a beaucoup contrarié. S'il ne souhaite plus poursuivre avec lui, ce n'est pas à cause de son niveau, mais c'est qu'il souhaite améliorer son jeu de façon globale. Chevalier fera au moins aussi bien dans les buts et lui apportera d'autres garanties quant à ses sorties de balle dans les 20 derniers mètres », explique l'ancien gardien de l'équipe de France au micro de RMC, avant de poursuivre.