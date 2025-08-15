Donnarumma a fait galérer Luis Enrique, le PSG change tout !

Alors que le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma est poussé au départ. Un choix qui fait débat mais qui est validé par Lionel Charbonnier qui rappelle que Luis Enrique a du adapter sa stratégie défensive aux qualités du portier italien, ce qui ne l'a pas vraiment aidé.
C'est désormais acté, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG où il a été remplacé par Lucas Chevalier. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique qui a expliqué qu'il s'agissait d'une décision sportive. Et pour Lionel Charbonnier, cela s'entend parfaitement.
«Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs»
« Il ne faut pas tout mélanger. Oui, Donnarumma est l'un des grands artisans du PSG sur le succès de l'équipe en Ligue des champions la saison dernière. Il est une légende du club et le sera pour toujours. Maintenant, le coach, Luis Enrique, ne compte plus sur lui pour cette saison. Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs à cause du jeu au pied de l'Italien, qui a parfois posé des problèmes et ça, ça l'a beaucoup contrarié. S'il ne souhaite plus poursuivre avec lui, ce n'est pas à cause de son niveau, mais c'est qu'il souhaite améliorer son jeu de façon globale. Chevalier fera au moins aussi bien dans les buts et lui apportera d'autres garanties quant à ses sorties de balle dans les 20 derniers mètres », explique l'ancien gardien de l'équipe de France au micro de RMC, avant de poursuivre.
«Chevalier fera au moins aussi bien dans les buts»
« Cela ne lui donne pas le droit pour autant d'en profiter pour avoir des velléités autres que celles fixées par la ligne de conduite financière du club. Déjà à l'AC Milan, il avait voulu énormément d'argent pour rester au club. Ce n'est pas parce que tu remportes un titre majeur qu'on doit t'ouvrir toutes les portes. Il semblerait aussi que le joueur et son agent aient attendu un peu trop longtemps pour donner leur réponse. Et quand ils ont accepté la proposition, c'était déjà trop tard et c'est arrivé dans un moment où le PSG avait entamé les négociations avec Lucas Chevalier et où un accord avait été trouvé. En Italie, Donnarumma se fait appeler "Dollar-rumma"... Je trouve que ça donne de la crédibilité au PSG », ajoute Lionel Charbonnier.