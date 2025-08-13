PSG - Luis Enrique : Le départ choc annoncé en direct !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a officialisé son départ du PSG. Luis Enrique a rapidement assumé la décision de laisser le portier italien filer. Le profil du gardien de but de 26 ans ne correspondait pas pleinement au technicien espagnol. Walid Acherchour estime toutefois que d’ici quelques temps, on pourrait également demander à l’entraîneur parisien de faire ses valises.

La saison passée, Luis Enrique a offert le plus beau cadeau que le PSG aurait pu rêver : la Ligue des champions. Le technicien espagnol a permis au club de la capitale de monter sur le toit de l’Europe. Gianluigi Donnarumma a notamment été l’un des grands artisans de ce sacre historique. Mais ce mardi soir, le portier italien a officialisé son départ du PSG. Une décision rapidement assumée par Luis Enrique, qui estimait que le profil du gardien de but de 26 ans ne lui correspondait pas. Walid Acherchour a d’ailleurs validé l’attitude du coach parisien sur ce dossier.

«On a un entraîneur qui a une vision et qui assume» « Il y avait sûrement une prolongation, mais pas à la hauteur de ce que voulait Donnarumma. Luis Enrique assume ce choix. On est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais au moins on a un entraîneur qui a une vision et qui assume. Donnarumma a montré dans son communiqué que Luis Enrique voulait faire un choix sportif. C'est le football. Au moins maintenant on sait. Moi ce qui m'agaçait, c'était cette hypocrisie, ce côté "prolongation, pas prolongation" » a d’abord confié le chroniqueur dans l’After Foot.