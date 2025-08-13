Mercato - PSG : Le nouveau coup de tonnerre redouté après tout le feuilleton Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, le PSG a vu Kylian Mbappé partir libre pour 0€ en direction du Real Madrid. Un feuilleton que le club de la capitale ne veut désormais plus revivre et c'est pour ça que Gianluigi Donnarumma est aujourd'hui poussé vers la sortie. Alors qu'on annonce l'Italien dans le viseur de Manchester City, le club dirigé par Pep Guardiola aurait un plan qui ne devrait pas plaire au PSG. Explications.

N'étant pas parvenu à trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma pour prolonger, le PSG l'invite désormais à s'en aller. Après l'épisode Kylian Mbappé, le club de la capitale ne veut pas voir l'Italien partir libre dans un an. Ainsi, Donnarumma devrait être vendu cet été, mais rien n'est encore acté. D'autant que les dernières rumeurs venues d'Angleterre concernant Manchester City ne sont pas les meilleures.

Ederson plutôt que Donnarumma ? Alors qu'il était question d'un accord entre Gianluigi Donnarumma et Manchester City, Sky Sports n'a pas forcément les mêmes informations. En effet, ce mercredi, le média britannique annonce que les Citizens souhaitent conserver Ederson, que le gardien du PSG aurait dû remplacer, en tant que numéro 1. De plus, il est précisé que Manchester City ne discuterait pas avec le club de la capitale pour l'Italien.