PSG : Un transfert annoncé sur Instagram ?

L’amour n’aura pas duré trois, mais quatre ans entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Luis Enrique souhaitait pouvoir compter sur un gardien aux qualités différentes en la personne de Lucas Chevalier et s’est séparé de l’Italien attendu par Erling Braut Haaland à Manchester City. Le Norvégien a lâché un indice sur Instagram.

« Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé. (…) A mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères ». Mardi soir, Gianluigi Donnarumma s’exprimait à cœur ouvert sur son compte Instagram au sujet de son départ imminent du PSG après quatre années passées au club.

Luis Enrique met Donnarumma à la porte En effet, Luis Enrique a pris la décision de mettre un terme à son aventure parisienne. Et ce, bien qu’il restait une année sur le contrat de Gianluigi Donnarumma et que le gardien italien avait donné son aval au PSG pour la signature d’un nouveau bail, le tout en gagnant moins d’argent selon son agent Enzo Raiola.