Départ de Donnarumma : «Mes avocats veulent comprendre», le PSG est menacé !

Au PSG, l’heure est au changement de gardien. Malgré les services rendus et notamment la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club parisien et son entraîneur Luis Enrique. Le joueur et son entourage l’ont mauvaise, au point d’entamer une procédure juridique avec leurs avocats ?
Le Paris Saint-Germain a dit stop. Le tout, sous l’impulsion de Luis Enrique. Alors qu’il restait un an sur son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma ne l’honorera pas jusqu’au bout comme cela a été spécifié par le principal intéressé l’a assuré sur son compte Instagram en disant au revoir aux supporters. La faute à une décision technique de l’entraîneur du Paris Saint-Germain au vu des propos du gardien. « Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé ».
«C’est ma décision, le club me soutient»
En conférence de presse mardi à 24 heures de la Supercoupe d’Europe opposant Tottenham au PSG à Udine, Luis Enrique endossait ses responsabilités dans le dénouement du feuilleton Gianluigi Donnarumma. « Gigio Donnarumma est l’un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore mieux comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. (…) C’est ma décision, le club me soutient ».
«Mes avocats et moi-même voulons mieux comprendre leur position»
Au micro de Sky Sport, Enzo Raiola n’y est pas allé de main morte, évoquant notamment un « manque de respect » du PSG envers Gianluigi Donnarumma qui avait pourtant accepté « une offre inférieure » à son salaire actuel pour rester à Paris. L’agent de l’international italien assure que ses avocats vont se pencher sur la situation. « Je comprends la nécessité d'acheter un nouveau gardien, mais écarter Gigio après tout ce qu'il a fait pour le club est un manque de respect énorme que j'évaluerai avec mes avocats. Au-delà du fait que c'est l'entraîneur qui a pris cette décision, lui aussi travaille pour le club et mes avocats et moi-même voulons mieux comprendre leur position ».