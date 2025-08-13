Départ de Donnarumma : «Mes avocats veulent comprendre», le PSG est menacé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, l’heure est au changement de gardien. Malgré les services rendus et notamment la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie par le club parisien et son entraîneur Luis Enrique. Le joueur et son entourage l’ont mauvaise, au point d’entamer une procédure juridique avec leurs avocats ?

Le Paris Saint-Germain a dit stop. Le tout, sous l’impulsion de Luis Enrique. Alors qu’il restait un an sur son contrat au PSG, Gianluigi Donnarumma ne l’honorera pas jusqu’au bout comme cela a été spécifié par le principal intéressé l’a assuré sur son compte Instagram en disant au revoir aux supporters. La faute à une décision technique de l’entraîneur du Paris Saint-Germain au vu des propos du gardien. « Quelqu’un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l’équipe. Je suis déçu et attristé ».

«C’est ma décision, le club me soutient» En conférence de presse mardi à 24 heures de la Supercoupe d’Europe opposant Tottenham au PSG à Udine, Luis Enrique endossait ses responsabilités dans le dénouement du feuilleton Gianluigi Donnarumma. « Gigio Donnarumma est l’un des meilleurs joueurs à son poste, sans aucun doute, et il est encore mieux comme personne, mais on cherchait un profil de gardien différent. (…) C’est ma décision, le club me soutient ».