Donnarumma - PSG : Le prix de son transfert est révélé !

Gianluigi Donnarumma, portier du Paris Saint-Germain, semble prendre la direction de Manchester City après l’arrivée dans la capitale de Lucas Chevalier. Le prix de l’Italien serait déjà fixé et ne devrait pas dépasser les 30 millions d’euros, un montant inférieur à celui déboursé par la formation parisienne pour le transfert de son nouveau gardien français.
Si rien n’est encore officiel, le message publié par Gianluigi Donnarumma laisse peu de doute sur son futur transfert avant la fin du mercato estival. « Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné - sur le terrain comme en dehors - pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer aux succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé », a notamment confié le portier italien du PSG, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat.
Manchester City aurait un accord
Cité dans le viseur de Chelsea et Manchester United, Gianluigi Donnarumma pourrait finalement prendre la direction de Manchester City. Les deux parties disposeraient d’un accord contractuel selon les informations de L’Équipe, Pep Guardiola ayant même échangé avec le portier du PSG.
Quel prix pour Donnarumma ?
Manchester City doit encore boucler le départ d’Ederson, ciblé par Galatasaray, pour passer à l’action. L’Équipe précise que le PSG devrait se séparer de Gianluigi Donnarumma pour un montant inférieur à celui de Lucas Chevalier, recruté pour 40M€ + 15M€ de bonus. Sky Sport Italia évoquait en début de semaine un prix estimé entre 20 et 30M€.