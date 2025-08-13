Transfert raté au PSG, le Real Madrid fait une grande annonce !

Désirant recruter les meilleurs jeunes joueurs de la planète, le PSG était proche de s’attacher les services du phénomène argentin Franco Mastantuono. Finalement, le Real Madrid a débarqué dans ce dossier et a finalisé l’arrivée du prodige de River Plate. Le club madrilène devrait d’ailleurs officialisé l’arrivée de son nouveau crack ce jeudi.
Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à recruter les plus grands talents du football mondial. Cet été, le nom de Franco Mastantuono est beaucoup revenu à Paris. Le jeune Argentin de River Plate était même en discussions avancées avec le club parisien, jusqu’à l’arrivée du Real Madrid dans ce dossier. Finalement, la préférence du joueur s’est rapidement tournée vers les Merengue.
Le Real Madrid a battu le PSG pour Mastantuono
Le Real Madrid a donc rapidement fait la différence, et s’est empressé de finaliser l’opération contre 63M€ selon les chiffres communiqués par River Plate. Cependant, alors que Franco Mastantuono n’a pas encore atteint sa majorité, le milieu offensif argentin n’a pas pu rejoindre la formation de Xabi Alonso pour la pré-saison. Né le 14 août 2007, ce dernier va officiellement s’engager en faveur du Real Madrid ce jeudi, le jour de son 18ème anniversaire donc. Le club madrilène a d’ailleurs officialisé l’heureuse nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site officiel du club.
Son arrivée officialisée ce jeudi !
« Le Real Madrid C. F. annonce que demain jeudi, à 13 h, aura lieu la présentation de notre joueur Franco Mastantuono à la Ciudad Real Madrid. Au préalable, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, recevra Franco Mastantuono pour la cérémonie protocolaire de signature qui lie notre nouveau joueur au club pour les six prochaines saisons. Après la présentation, Franco Mastantuono répondra aux questions des médias dans la salle de presse de la Ciudad Real Madrid », peut-on lire au sein de ce dernier.