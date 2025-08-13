Transfert raté au PSG, le Real Madrid fait une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désirant recruter les meilleurs jeunes joueurs de la planète, le PSG était proche de s’attacher les services du phénomène argentin Franco Mastantuono. Finalement, le Real Madrid a débarqué dans ce dossier et a finalisé l’arrivée du prodige de River Plate. Le club madrilène devrait d’ailleurs officialisé l’arrivée de son nouveau crack ce jeudi.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche désormais à recruter les plus grands talents du football mondial. Cet été, le nom de Franco Mastantuono est beaucoup revenu à Paris. Le jeune Argentin de River Plate était même en discussions avancées avec le club parisien, jusqu’à l’arrivée du Real Madrid dans ce dossier. Finalement, la préférence du joueur s’est rapidement tournée vers les Merengue.

Le Real Madrid a battu le PSG pour Mastantuono Le Real Madrid a donc rapidement fait la différence, et s’est empressé de finaliser l’opération contre 63M€ selon les chiffres communiqués par River Plate. Cependant, alors que Franco Mastantuono n’a pas encore atteint sa majorité, le milieu offensif argentin n’a pas pu rejoindre la formation de Xabi Alonso pour la pré-saison. Né le 14 août 2007, ce dernier va officiellement s’engager en faveur du Real Madrid ce jeudi, le jour de son 18ème anniversaire donc. Le club madrilène a d’ailleurs officialisé l’heureuse nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur le site officiel du club.