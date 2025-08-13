Mercato - PSG : Luis Enrique reçoit de nombreuses offres et balance un nom en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2023, Luis Enrique est devenu le nouvel entraîneur du PSG. Libre pendant quelques mois suite à son départ du poste de sélectionneur de l'Espagne, il a d'ailleurs reçu de nombreuses approches durant cette période. Si Luis Enrique a donc fini par s'installer sur le banc du PSG, il aurait très bien pu prendre la direction de l'Angleterre et de Tottenham.

Alors que la finale de la Supercoupe d'Europe oppose le PSG à Tottenham, Luis Enrique sera donc sur le banc du club de la capitale. Nommé en 2023 à Paris, l'Espagnol entame ainsi sa troisième saison aux commandes du dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Mais voilà que l'histoire aurait pu être différente pour Luis Enrique, lui qu'on aurait très bien pu retrouver sur le banc... des Spurs.

Luis Enrique approché par Tottenham Adversaire de Tottenham avec le PSG, Luis Enrique aurait donc pu être en face. C'est ce qu'a révélé l'entraîneur espagnol lors de la conférence de presse avant la rencontre. En effet, interrogé sur un intérêt des Spurs, il a fait savoir à ce propos : « Il y a eu plusieurs options durant les 6 mois avant que je vienne à Paris. Tottenham était l'une d'entre elles ».