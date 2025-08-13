Le PSG prend une décision qui fait paniquer à l’étranger, une annonce rassurante tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Italie enrage suite à la mise à l’écart de Gianluigi Donnarumma décidée par le PSG, qui inquiète aussi certains observateurs, soucieux de voir le portier international transalpin ne pas jouer de la saison. Un scénario auquel ne croit pas Dino Zoff, champion du monde avec la Squadra Azzurra en 1982.

La décision du PSG de se séparer de Gianluigi Donnarumma fait beaucoup réagir en Italie, où l’on peine à comprendre la mise à l’écart du portier de la Squadra Azzurra. Gennaro Gattuso, à la tête de l’équipe nationale, serait d’ailleurs furieux du choix de Luis Enrique si l’on en croit les informations de la Gazzetta dello Sport. Il faut dire que si Donnarumma ne parvient pas à se trouver un point de chute avant la fin du mercato estival, sa saison s’annonce longue après l’arrivée de Lucas Chevalier dans la capitale.

Dino Zoff ne croit pas à la saison blanche S’il peine lui aussi à comprendre la décision du PSG, Dino Zoff n’affiche toutefois aucune inquiétude concernant l’avenir de Gianluigi Donnarumma. « Pour moi, ce n'est pas une hypothèse réaliste, confie le champion du monde 1982 concernant l’éventualité d’une saison blanche pour son compatriote. C'est un champion d'Europe en titre. Une solution sera trouvée. Je ne pense pas que Donnarumma deviendra un problème. Je ne suis pas si pessimiste. »