PSG : La surprise à 65M€ sur le mercato !

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait enfin trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de Randal Kolo Muani. Si certaines sources annoncent une opération avoisinant les 55M€, le club de la capitale pourrait finalement récupérer une somme proche de 65M€ au total.

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus lors du dernier mercato hivernal. De retour à Paris depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs, l'international français serait sur le point d'être rapatrié à Turin.

Kolo Muani : Le PSG et la Juventus ont trouvé un accord Selon les informations de Tuttosport, confirmées par Sport Mediaset, le PSG aurait trouvé un accord avec la Juventus pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Les deux clubs ayant trouvé un terrain d'entente pour un prêt à hauteur de 10M€ avec une option d'achat avoisinant les 45M€, soit environ 55M€ au total. D'une part, Tuttosport avance que la clause de Randal Kolo Muani deviendra obligatoire sous certaines conditions. D'autre part, Sport Mediaset évoque une option d'achat obligatoire sans mentionner de condition.