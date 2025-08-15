Transfert acté à l'OM : De Zerbi prend une décision fracassante !

Amadou Diawara

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l'OM, Neal Maupay devrait prendre la porte d'ici la fin du mercato estival. En effet, le buteur de 29 ans ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le coach de l'OM a décidé de se passer des services de l'ancien buteur d'Everton pour la première journée de Ligue 1.

Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Neal Maupay serait déjà sur le départ. Selon les dernières informations de Foot Mercato, la direction marseillaise souhaiterait se séparer de l'attaquant de 29 ans lors de ce mercato estival. D'ailleurs, l'OM aurait déjà fixé le prix de Neal Maupay, réclamant environ 5M€ pour son transfert.

Rennes-OM : Maupay n'est pas convoqué Ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a envoyé un signal fort concernant l'avenir de Neal Maupay. En effet, l'OM a publié la liste des joueurs convoqués par son entraineur pour la première journée de Ligue 1, et ce, sur son compte X. En déplacement à Rennes, le club phocéen a décidé de laisser Neal Maupay à Marseille, préférant faire appel au jeune Robinio Vaz (18 ans).