Transfert acté à l'OM : De Zerbi prend une décision fracassante !

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l'OM, Neal Maupay devrait prendre la porte d'ici la fin du mercato estival. En effet, le buteur de 29 ans ne fait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le coach de l'OM a décidé de se passer des services de l'ancien buteur d'Everton pour la première journée de Ligue 1.
Arrivé il y a seulement un an à l'OM, Neal Maupay serait déjà sur le départ. Selon les dernières informations de Foot Mercato, la direction marseillaise souhaiterait se séparer de l'attaquant de 29 ans lors de ce mercato estival. D'ailleurs, l'OM aurait déjà fixé le prix de Neal Maupay, réclamant environ 5M€ pour son transfert.
Rennes-OM : Maupay n'est pas convoqué
Ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a envoyé un signal fort concernant l'avenir de Neal Maupay. En effet, l'OM a publié la liste des joueurs convoqués par son entraineur pour la première journée de Ligue 1, et ce, sur son compte X. En déplacement à Rennes, le club phocéen a décidé de laisser Neal Maupay à Marseille, préférant faire appel au jeune Robinio Vaz (18 ans).
OM : De Zerbi a préféré Vaz à Maupay
D'après les indiscrétions de RMC Sport, divulguées ce vendredi après-midi, Neal Maupay est en pleine possession de ses moyens. De surcroit, l'ancien pensionnaire d'Everton était présent à l'entrainement ce jeudi, ayant participé aux oppositions d'avant-match. Apte pour affronter le Stade Rennais au Roazhon Park ce vendredi soir, Neal Maupay est soumis à une lourde concurrence à l'OM, étant loin d'être l'un des premiers choix de Roberto De Zerbi. Alors que son avenir au Vélodrome est très incertain, l'attaquant de 29 ans pourrait partir d'ici la fin du marché, programmée le 1er septembre à 20 heures. Reste à savoir quel club passera à l'offensive pour recruter Neal Maupay.