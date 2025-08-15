Mercato : Le Paris FC boucle un gros coup !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Saint-Gall, Willem Geubbels pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. En effet, l'attaquant de 23 ans serait sur le point de rejoindre le Paris FC, et ce, pour une somme comprise entre 8 et 12M€. Malgré l'intérêt du Stade Rennais, du Toulouse FC et du RC Lens, Willem Geubbels aurait choisi le PFC.
Après avoir recruté Nhoa Sangui (latéral gauche), Otavio (défenseur central) et Moses Simon (ailier gauche), le Paris FC aimerait s'offrir un nouvel avant-centre. Pour remplir cette mission, le club présidé par Pierre Ferracci aurait mis le paquet sur Willem Geubbels, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Saint-Gall.
Paris FC - Geubbels : Un transfert à 8-12M€
D'après les informations de Foot Mercato, confirmées par Le Parisien, le Paris FC en pincerait pour Willem Geubbels. En effet, le PFC souhaiterait recruter le numéro 9 du FC Saint-Gall d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.
Geubbels a choisi le Paris FC
A en croire Le Parisien, le Paris FC aurait très bien avancé la piste menant à Willem Geubbels. En effet, les parties pourraient très vite trouver un accord total, et ce, pour boucler un transfert compris entre 8 et 12M€. Si le Stade Rennais, le Toulouse FC et le RC Lens le suivaient ces dernières semaines, l'attaquant de 23 ans serait séduit par projet du PFC. Ainsi, le club emmené par Stéphane Gilli serait actuellement en pole position pour boucler la signature de Willem Geubbels. Affaire à suivre...