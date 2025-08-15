Mercato : Le Paris FC boucle un gros coup !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Saint-Gall, Willem Geubbels pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. En effet, l'attaquant de 23 ans serait sur le point de rejoindre le Paris FC, et ce, pour une somme comprise entre 8 et 12M€. Malgré l'intérêt du Stade Rennais, du Toulouse FC et du RC Lens, Willem Geubbels aurait choisi le PFC.

Après avoir recruté Nhoa Sangui (latéral gauche), Otavio (défenseur central) et Moses Simon (ailier gauche), le Paris FC aimerait s'offrir un nouvel avant-centre. Pour remplir cette mission, le club présidé par Pierre Ferracci aurait mis le paquet sur Willem Geubbels, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Saint-Gall.

Paris FC - Geubbels : Un transfert à 8-12M€ D'après les informations de Foot Mercato, confirmées par Le Parisien, le Paris FC en pincerait pour Willem Geubbels. En effet, le PFC souhaiterait recruter le numéro 9 du FC Saint-Gall d'ici la fin de ce mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures.