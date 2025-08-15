Mercato - PSG : Un transfert inattendu annoncé en Espagne ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A deux semaines de la fin du mercato, le PSG a encore des dossiers en cours, en particulier au niveau des départs. En effet le club de la capitale veut se débarrasser de Carlos Soler, lui qui vient de passer la saison à West Ham. L'Espagnol était lié à Villarreal mais il semblerait que ce plan tombe à l'eau. En revanche, le milieu de terrain pourrait être lié à un autre club espagnol, encore plus prestigieux...

En discussion avec Villarreal cet été, Carlos Soler ne devrait finalement pas prendre la direction de ce club. Le joueur de 28 ans, qui évolue au PSG depuis 2022, ne fait pas partie des plans de jeu de Luis Enrique. Pour se débarrasser de lui, le PSG semble partir sur une piste en Espagne. Mais visiblement, c'est vers l'Atlético de Madrid qu'il pourrait finir par se diriger.

Soler ne part pas à Villarreal Comme pressenti, il n'y aura vraisemblablement pas de deal avec Villarreal pour le transfert de Carlos Soler. C'est Marca qui annonce que le salaire du joueur poserait un problème trop important au club espagnol. Mais cette difficulté ouvre la porte à une autre opportunité pour le milieu de terrain.