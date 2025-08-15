PSG - Transfert à 50M€ : La presse italienne relance le feuilleton !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, la Juventus de Turin et le PSG sont en négociations pour Randal Kolo Muani. Un accord aurait enfin été trouvé autour d’un prêt payant plus d’une option d’achat, ce qui rapporterait environ 50M€ au club de la capitale. Toutefois, la Vieille Dame doit d’abord vendre avant de pouvoir recruter le Parisien et cherche donc à se séparer de Nico Gonzalez.

Après avoir fait parler de lui au niveau des achats, le PSG cherche maintenant à dégraisser. Ce vendredi, RMC Sport et L’Équipe ont d’ailleurs affirmé que Nordi Mukiele allait quitter Paris pour prendre la direction de Sunderland. Un transfert qui devrait rapporter pas moins de 12M€ au champion de France.

Kolo Muani vers la Juventus de Turin Outre Nordi Mukiele, le PSG serait tout proche de se séparer d’un autre indésirable. En effet, le club de la capitale aurait conclu un accord avec la Juventus de Turin pour le retour de Randal Kolo Muani. L’opération prendrait la forme d’un prêt payant, avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Un deal qui pourrait rapporter 50M€ environ à Paris.