Salaire XXL, le PSG change tout et bloque la signature d’une star !

Ayant fait ses adieux aux supporters du PSG sur ses réseaux sociaux, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter le club parisien. Après de longs mois de négociations compliquées entre Luis Campos et Enzo Raiola, aucun accord n’a été trouvé entre les deux camps. La faute sans doute, à la nouvelle politique salariale mise en place par les dirigeants parisiens.
Le divorce est acté entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Sur ses réseaux sociaux, le gardien italien, héros du sacre parisien en Ligue des Champions, a confirmé à demi-mot son départ cet été, mais a surtout officialisé sa mise à l’écart.
Donnarumma va quitter le PSG
« Dès mon premier jour d'arrivée, j'ai tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé », a écrit le gardien de 26 ans. Depuis, deux versions s’opposent : celle du PSG, qui affirme en interne que Donnarumma et son clan ont refusé une offre de prolongation, et celle d’Enzo Raiola, qui indique quant à lui que le PSG a modifié les termes du bail alors que le portier avait accepté les conditions parisiennes.
Un gros blocage dans les négociations
Selon les dernières révélations du Parisien, le point de blocage entre les deux camps a résidé au niveau de la nouvelle politique salariale du PSG. Le quotidien indique ainsi que Luis Campos et Enzo Raiola ont négocié pendant de longs mois sans véritables avancées. Depuis quelques saisons, le PSG met désormais en place un système de salaires évolutifs avec une part garantie, l’autre plus variable, ce qui a créé un gros blocage dans les négociations avec Donnarumma et son clan. Le gardien italien, voyait avec cette possibilité de prolonger, l’opportunité de devenir l’un des plus gros salaires du PSG.