Salaire XXL, le PSG change tout et bloque la signature d’une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant fait ses adieux aux supporters du PSG sur ses réseaux sociaux, Gianluigi Donnarumma s’apprête à quitter le club parisien. Après de longs mois de négociations compliquées entre Luis Campos et Enzo Raiola, aucun accord n’a été trouvé entre les deux camps. La faute sans doute, à la nouvelle politique salariale mise en place par les dirigeants parisiens.

Le divorce est acté entre Gianluigi Donnarumma et le PSG. Sur ses réseaux sociaux, le gardien italien, héros du sacre parisien en Ligue des Champions, a confirmé à demi-mot son départ cet été, mais a surtout officialisé sa mise à l’écart.

Donnarumma va quitter le PSG « Dès mon premier jour d'arrivée, j'ai tout donné, sur et en dehors du terrain, pour gagner ma place et défendre fièrement le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pourrais plus faire partie de ce groupe et contribuer à la réussite de l'équipe. Cette décision me laisse à la fois déçu et attristé », a écrit le gardien de 26 ans. Depuis, deux versions s’opposent : celle du PSG, qui affirme en interne que Donnarumma et son clan ont refusé une offre de prolongation, et celle d’Enzo Raiola, qui indique quant à lui que le PSG a modifié les termes du bail alors que le portier avait accepté les conditions parisiennes.